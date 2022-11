Caledonia Mining Corporation startet Solaranlage und liefert Strom für Blanket Mine

St. Helier, 14. November 2022 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... ) freut sich bekannt zu geben, dass die neue Solaranlage in der Mine Blanket ("Blanket") heute mit der Stromerzeugung beginnen wird.

Hintergrund

Blanket wird derzeit von ZESA, dem nationalen Stromversorger Simbabwes, mit Strom versorgt. In den letzten Jahren kam es bei dieser Versorgung zu Lastabwürfen und instabiler Stromversorgung, was für ein untertägiges Bergwerk wie Blanket wirtschaftliche und sicherheitstechnische Auswirkungen hat. Bei Stromausfällen oder niedrigen Spannungen musste die Stromversorgung in Blanket durch Notstrom-Dieselgeneratoren ergänzt werden, um einen ununterbrochenen Bergbau- und Kapitalbetrieb zu ermöglichen. Strom aus Dieselgeneratoren ist teuer, unterliegt einer unvorhersehbaren Versorgung mit Diesel und verursacht eine ungünstige Umweltbilanz. Caledonia hat die wirtschaftlichen, ökologischen und logistischen Herausforderungen erkannt, die der Betrieb großer Dieselgeneratoren über längere Zeiträume mit sich bringt, und Ende 2021 mit dem Bau der 12,2-MWac-Solaranlage begonnen. Ab heute wird das Solarkraftwerk Blanket mit Strom versorgen. Es wird erwartet, dass das Solarkraftwerk im Laufe der Zeit etwa 27 Prozent des durchschnittlichen täglichen Strombedarfs von Blanket decken wird.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Ich freue mich, dass die Solaranlage an das Netz von Blanket angeschlossen ist und Blanket ab heute einen Teil seiner Energie direkt aus der Sonne bezieht.

"Da 21 % der Betriebskosten von Blanket auf den Energieverbrauch entfallen, ist dieses Solarkraftwerk ein sehr wichtiges Projekt für das Unternehmen, da es die Qualität und Sicherheit der Stromversorgung von Blanket verbessern und der Umwelt durch sauberere Energie zugute kommen wird. Die Solaranlage wird den teureren Strom aus dem Netz und aus den Dieselgeneratoren ersetzen und dürfte die konsolidierten Kosten von Caledonia pro produzierter Unze Gold um etwa 37 $ senken."