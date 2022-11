FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart an die jüngste Rally anknüpfen. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stütze die Bewertungen und stabilisiere den wachstumsstarken Technologiesektor, hieß es von den Strategen von JPMorgan. Zusätzlich stützten etwas weniger strenge Corona-Maßnahmen in China. Hinzu kamen Medienberichte über geplante, umfangreiche Maßnahmen Chinas, um den kriselnden Immobiliensektor des Landes zu stützen.

Auf dem höchsten Kursniveau von Anfang Juni zeigt der Dax auch am Montag offenbar keine Anzeichen der Schwäche. Eine Stunde vor dem Xetra-Start deutet der X-Dax als Indikator für den Leitindex einen Anstieg von rund 0,4 Prozent auf 14 278 Punkte an. In der Vorwoche verbuchte der Dax einen Gewinn von satten 5,7 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montag rund 0,3 Prozent im Plus erwartet.