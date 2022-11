Wirtschaft Weniger Gründungen größerer Betriebe

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 sind in Deutschland gut 89.200 Betriebe gegründet worden, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Das waren 7,3 Prozent weniger als im stark von der Coronakrise geprägten Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



Gegenüber dem Vorkrisenniveau (erstes bis drittes Quartal 2019) verringerte sich die Zahl der Gründungen größerer Betriebe um 5,3 Prozent. Im Gegensatz zu den größeren Unternehmen lag die Zahl neu gegründeter Kleinunternehmen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 mit rund 105.600 um 5,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau ging die Zahl der Neugründungen kleiner Unternehmen um 16,9 Prozent zurück.