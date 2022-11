Nach dem stärker als erwarteten Rückgang der Verbraucherpreise in den USA war das Aufatmen gerade bei den Technologieaktien mehr als deutlich zu spüren. Aber auch der Gesamtmarkt muss unter den anderen Umständen neu bewertet werden.

Die US-Notenbank Fed wird den Leitzins im Dezember vermutlich nur noch um 50 Basispunkte anheben, gefolgt von jeweils 25 Basispunkten im Februar und März. Dann soll eine Pause folgen, bei einem Spitzenleitzins von fünf und nicht wie zuvor befürchteten mehr als 5,25 Prozent. Was die Anleger jetzt auf keinen Fall mehr sehen wollen, sind neue Hinweise auf einen Sprung nach oben im Preisgeschehen. So geraten die morgen veröffentlichten Produzentenpreise aus den USA in den Fokus. Die Hoffnung liegt in einer Bestätigung des Rückgangs in den Verbraucherpreisen auch in diesen Zahlen.