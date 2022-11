GOLDMAN SACHS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen sowie der erhöhten Jahresziele auf "Sell" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Olivier Nicolai passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr leicht nach unten an. Wegen der ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kappte er auch seine absoluten Umsatzschätzungen für die Jahre 2023 und 2024 etwas./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 21:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 66,82EUR an der Börse Tradegate.



