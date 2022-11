Die Aktie von Zalando kam in letzter Zeit aus mehreren Richtungen in Bedrängnis. Zum einen wirkten sich Absatzrückgänge beim Branchenriesen H&M negativ auf Zalando aus. H&M kann in der Textilbranche aufgrund seiner Reichweite als Indikator für seine Mitbewerber gesehen werden. Andererseits verloren viele Wachstumswerte mit hohen KGVs im Verlauf der letzten 10 Monate beträchtlich an Wert, nachdem die Wachstumsprognosen in dieser Zeitspanne korrigiert werden mussten. Ein weiterer Faktor ist die unmittelbare Auswirkung gestiegener Zinsen auf die Barwerte der Bewertungsmodelle. Gestiegene Zinsen verringern die Summe der zukünftigen Zahlungsströme. Steigende Zinsen senken mittelfristig auch die Wirtschaftsdynamik und wirken sich mit einer geringeren Nachfrage nach Produkten aus. Die Marktteilnehmer gehen aufgrund der sinkenden Inflation davon aus, dass auch die Phase der Zinserhöhungen abgemildert wird. Dies wirkt sich erhöhend auf den Kurs vieler Unternehmen wie Zalando aus.

Die seit Mitte Juli 2021 aufrechte Abwärtssequenz der Zalando-Aktie wurde Ende Oktober 2022 nachhaltig durchbrochen. An eine starke Kursperformance im Oktober reiht sich Anfang November ein „nach oben gerichteter Crash“. Allein am vergangenen Freitag stieg der Kurs von Zalando um 13,57 Prozent. Dieses Phänomen der zweistelligen Kursgewinne lässt sich am deutschen Aktienmarkt auch bei Varta, Shop Apotheke und Hello Fresh beobachten. Alles Werte, die in den vergangenen Monaten stark nach unten gedrückt wurden. Dies legt den Schluss nahe, dass die Käufe am vergangenen Donnerstag Shortseller am falschen Fuß erwischt haben. Vor allem Varta ist von je her Liebling der Shortseller. Dieser extreme Kursanstieg beinhaltet höchstwahrscheinlich auch Elemente eines Short Squeeze. Denn fundamental hat sich bei Zalando wenig verändert. Das erwartete KGV 2022 liegt aktuell bei 256. Auch das erwartete KGV 2024 setzt eine Steigerung des Gewinns pro Aktie von 0,13 Euro auf 0,77 Euro voraus und ergibt den Wert 43. Es wird interessant zu beobachten, wie der Kursanstieg in der Widerstandszone im Bereich von 32,93 Euro und 39,20 Euro reagiert.