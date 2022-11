BERNSTEIN RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00 CHF , was eine Steigerung von +28,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Roche Holding Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -5,35 % und einem Kurs von 318,1EUR an der Börse Lang & Schwarz.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Der Wirkstoff ist in seiner jetzigen Form damit tot, schrieb Analyst Wimal Kapadia am Montag in einer ersten Reaktion auf negative Studiendaten vom Alzheimer-Mittel Gantenerumab. Die detaillierten Daten Ende November hält er nicht mehr für sonderlich wichtig. Gantenerumab müsse aus den Bewertungsmodellen ausgepreist werden, und dann gehe es einfach weiter./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 06:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 06:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

