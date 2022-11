Die Umstrukturierung von Loncin, dem Mehrheitsaktionär von Chiho, kann neue Impulse setzen

PEKING, China, 14. November 2022 /PRNewswire/ -- Vor Kurzem veröffentlichte die Chiho Environmental Group eine Bekanntmachung über die Umstrukturierung ihres Mehrheitsaktionärs, der Loncin Group. Aus dem Inhalt der Bekanntmachung geht hervor, dass „am 27. Oktober 2022 die Loncin Restructuring Companies eine Umstrukturierungsinvestitionsvereinbarung (die „Umstrukturierungsinvestitionsvereinbarung") mit China Partner (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co., Ltd.* („China Partner (Shanghai) Equity Investment") und Chongqing Development Investment Co., Ltd* („Chongqing Development", zusammen mit China Partner (Shanghai) Equity Investment, die „Umstrukturierungsinvestoren") abgeschlossen haben. Gleichzeitig erklärte die Bekanntmachung die Auswirkungen der Umstrukturierungsinformationen auf Chiho und seine Tochtergesellschaft Scholz wie folgt: In Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen nicht zu den Loncin Restructuring Companies gehört und von den kontrollierenden Aktionären in Bezug auf Geschäft, Personal, Vermögen und Finanzen unabhängig ist, ist der Vorstand der Ansicht, dass die Umstrukturierung keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens hat. Wie zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe laufen der Betrieb und die Geschäftsführung des Unternehmens stabil und normal." (Hinweis: „Das Unternehmen" bezieht sich in der Ankündigung auf die Chiho Group und relevante Tochtergesellschaften")

In dieser Hinsicht sagten die Führungskräfte von Chiho und Scholz: „Wir halten dies für eine positive Botschaft. Wir erwarten, dass nach der Umstrukturierung von Loncin sein Geschäftsbereich mit neuer Vitalität und Energie belebt wird. Die Loncin Group ist ein Unternehmen, das sich seit mehr als 30 Jahren in China entwickelt hat. Das Unternehmen wurde sukzessive als eines der 500 besten Unternehmen in China und als eines der 500 besten Produktionsunternehmen ausgezeichnet. Als Unternehmen mit einer globalen Geschäftslandschaft hat Loncin weiterhin seine unternehmerische Stärke in einigen Ländern und Regionen, in denen es ansässig ist, eingebracht. Es beschäftigt mehr als 20.000 MitarbeiterInnen. Seit 2018 ist die Gruppe mit makropolitischen Veränderungen, Schuldenproblemen und knapper Liquidität konfrontiert. Nach sorgfältiger Überlegung kündigte Loncin im Jahr 2022 an, dass es große strategische Investoren zur Umstrukturierung des Konzerns und seiner 13 operativen Einheiten einbringen werde. Dank der Führung der lokalen Regierung und der Bemühungen der Gruppe hat die Umstrukturierung insgesamt erhebliche Fortschritte gemacht. Zwei starke Unternehmen, China Partner (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. und Chongqing Development Investment Co., Ltd. übernahmen die Führung und kündigten an, dass sie gemeinsam als potenzielle Investoren an der Umstrukturierung der Loncin Group teilnehmen würden. Beide unterzeichneten eine Vereinbarung, die die nächste wichtige Phase der Umstrukturierung einleitet.

Das Chiho-Management-Team sagte in einem internen Schreiben an die Mitarbeiter: „Obwohl Chiho und Scholz von Epidemien und einem schwerwiegenden globalen Wirtschaftsabschwung betroffen waren, bemüht sich die Gruppe nach wie vor, verschiedene Schwierigkeiten zu überwinden und den normalen Betrieb und die Stabilität aktiv zu gewährleisten. Die Mehrheitsaktionäre haben der Positionierung von Chiho und Scholz in der gesamten Gruppe stets große Bedeutung beigemessen und waren stets voller Vertrauen in unsere Entwicklung. Heute, angesichts der immer gravierenderen Klimaprobleme, spielt die Recyclingindustrie eine immer wichtigere Rolle. In Kombination mit dem riesigen Marktpotenzial in Europa und China und dem anhaltend hohen Tempo der globalen Kohlenstoffreduzierung haben wir mehr Grund zu der Annahme, dass Loncin Chiho und Scholz nach der Umstrukturierung weiter unterstützen kann, und wir werden unser Bestes tun, um unser Metallrecycling, das Altfahrzeugrecycling und das sehr zukunftsorientierte Batteriegeschäft zu fördern."

