Kibbutz Yizreel, Israel (ots/PRNewswire) - Die Dolphin LIBERTY(TM)-Linie ist die

neue Generation der kabellosen Poolreinigungsroboter mit revolutionären neuen

Technologien für mehr Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.



Maytronics (TASE: MTRN), der weltweit führende Hersteller von

Poolreinigungsrobotern, wird seine neue kabellose Dolphin LIBERTY(TM)-Serie von

Poolrobotern sowie weitere revolutionäre Technologien auf der kommenden Piscine

Global Show auf der Eurexpo Lyon vom 15. bis 18. November 2022 in Halle 4, Stand

4C36 und 4C42 vorstellen. Die Produktvorführungen am Maytronics-Stand werden

während der gesamten Messe stattfinden.





"Mit den neuen LIBERTY(TM)-Modellen ist es uns gelungen, Poolbesitzern einenRoboter mit dem hohen Standard der Maytronics-Reinigungsleistung und einemunvergleichlichen kabellosen Erlebnis zu bieten. Wir sind stolz darauf,weiterhin unsere führende Innovationskraft unter Beweis zu stellen, die den Kerndes technologischen Vorsprungs bildet, den unsere Produkte seit vielen Jahrenbewahrt haben", so Sharon Goldenberg, CEO von Maytronics.Das Unternehmen wird auch den Dolphin Wave 90i vorstellen, einen neuenIoT-verbundenen Reinigungsroboter für gewerbliche Schwimmbecken. Neben derWeltpremiere der neuen kabellosen Poolreinigungsroboter von Maytronics werdenauf der Messe 2022 auch spannende Demos der Maytronics PoolsideConnect(TM)-Lösung für die kabellose Schwimmbeckenreinigung zu sehen sein.Maytronics Ltd. (TASE: MTRN) wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendesUnternehmen in der Schwimmbadbranche. Das Unternehmen ist auf innovative undtechnologieorientierte Lösungen für die Schwimmbeckenpflege spezialisiert,darunter Poolreinigungsroboter, Sicherheitsprodukte für Schwimmbecken,Wasseraufbereitungslösungen usw.Das führende Produkt von Maytronics, der Dolphin Poolreinigungsroboter, ist eineweltweit bekannte Marke, die neue Industriestandards für technologischeInnovation, Design und Zuverlässigkeit gesetzt hat. Mit ihrem führendenFiltersystem, den Sensoren und der ausgeklügelten Navigationssoftware erfüllendie Dolphin Poolroboter das Markenversprechen eines außergewöhnlichenSchwimmbeckenwassers, das Poolbesitzern pure Freude bereitet.Das Unternehmen ist weltweit über seine 5 Tochtergesellschaften in den USA,Frankreich, Deutschland, Spanien und Australien tätig und arbeitet langfristigmit über 100 Vertriebshändlern in mehr als 65 Ländern zusammen, um seinen Kundeneinen umfassenden Sevice zu gewährleisten.Weitere Informationen finden Sie unter: https://lyon.maytronics.com/Medienanfragen:Noa Yonishmailto:noa.yonish@maytronics.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1945580/Maytronics_LIBERTY_Robots.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/maytronics-auf-der-piscine-global-2022-neue-dolphin-liberty-linie-301676280.htmlPressekontakt:Tel +972-4-6598111Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132691/5369086OTS: Maytronics