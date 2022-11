Erfolgreicher Messeauftritt des Center for Vision, Automation & Control auf der Messe VISION in Stuttgart vom 4.-6.Oktober

Auf dem Messestand des AIT Austrian Institute of Technology präsentierten die Expert:innen hoch performante

Bildverarbeitungsmethoden für herausfordernde Inspektionsaufgaben und gaben mit der etablierten AIT Vortragsreihe, den Scientific Vision Days, der Forschung eine besondere Bühne.



Zwtl.: Inspektionslösungen made in Austria



Unter dem Motto "From Sensor to Decision" zeigten die AIT Wissenschaftler:innen live vier innovative Ansätze zur automatisierten Oberflächeninspektion.

So basiert das inline 3D Mikroskopieverfahren von ICI:microscopy auf den am AIT entwickelten Inline Computational Imaging (ICI) - Algorithmen von ICI:inspect und ist für Inspektionsaufgaben mit extrem hohen Auflösungen (bis zu 700 nm) und großen

Inspektionsbereichen geeignet. Selbst herausfordernde Oberflächen sind für das System kein Hindernis.



Mit dem TinyScan360°, dem miniaturisierten 3D Stereo - Scansystem, können kleinste Hohlräume vermessen und exakte digitale Nachbildungen erstellt werden. Es besticht durch seine kleine Baugröße von nur 3mm. Das System hat sich bereits in der Medizin zur Vermessung und Visualisierung des menschlichen Gehörgangs und des Trommelfells bewährt. Es kann auch im industriellen Umfeld zur Inspektion von Bohrlöchern, Innengewinden oder Röhrchen eingesetzt werden.



Die Stärke von xposure:photometry liegt in der sicheren Detektion von Defekten bei sehr hohen Inspektionsgeschwindigkeiten auch für schwierige Oberflächeneigenschaften. Dieser robuste und industrietaugliche Ansatz dient der industriellen Qualitätskontrolle und ermöglicht die Inspektion z.B. von Batteriefolien, Blechen, gewalztem Draht und von Infrastruktur wie z.B. Schienen oder Straßen.



ICI:inspect kombiniert Lichtfeld und Photometrie und ahmt die Prüfung durch einen Menschen wie Kippen des Objekts und Änderung der Betrachtungsperspektive nach. Feinste Veränderungen in der Oberfläche werden so entdeckt und mit intelligenten Algorithmen ausgewertet. Das System ist bereits erfolgreich in der Elektronikproduktion im Einsatz.