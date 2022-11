KWS Saat startet ins Geschäftsjahr 2022/23 besser, als erwartet. Aufgrund eines soliden Getreide- und Rapsgeschäfts erklärte Finanzchefin Eva Kienle, dass für das laufende Geschäftsjahr von mehr Wachstum als ursprünglich prognostiziert ausgegangen wird. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzplus von zehn bis zwölf Prozent, statt wie bisher sieben bis neun Prozent. Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) soll unverändert zehn bis elf Prozent betragen. In den ersten drei Monaten legten die Erlöse um 20,6 Prozent zu. Das turnusgemäß negative Ergebnis (Ebitda) fiel mit Verlust 7,1 Mio. Euro deutlich besser aus als vor Jahresfrist.

Technisch eingekeilt

An der seit dem Frühjahr 2022 anhaltenden Seitwärtsspanne zwischen 53,50 und 63,75 Euro ändert dies bislang nichts, ein hoffnungsvoller Anstieg über den EMA 200 zum Ende der abgelaufenen Woche wurde am Montag deutlich zur Unterseite korrigiert. Solange diese Schiebezone besteht, bleibt das Papier vorläufig als neutral zu bewerten. Erst ein Anstieg über die notwendige Triggermarke um 63,75 Euro dürfte wieder frischen Schwung in die Aktie bringen und könnte Zugewinne an 70,40 Euro herbeiführen. Ein Kursrutsch unter 54,30 Euro sollte jedoch die Alarmglocken zum Schrillen bringen, Verluste auf die Jahrestiefs bei 53,50 Euro und tiefer wären dann die Folge.