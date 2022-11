Wer heute bestellt, bekommt möglicherweise erst Ende des Jahres sein zu verbauendes Material / Wie Handwerker mit diesem enormen Problem umgehen, verrät Andreas Scheibe in seinem Gastbeitrag (FOTO)

Wittlich (ots) - Stahl, Messing, Kupfer und Zement kommen größtenteils aus dem

östlichen Europa, wo bekanntlich gerade katastrophale Zustände herrschen. Die

Rohstoffsituation war vorher bereits wegen Corona angespannt. Dies bedeutet für

Handwerker aller Gewerke: Lieferverzögerungen, die sich nach neuesten Prognosen

noch weiter zuspitzen werden. Dies führt natürlich unweigerlich dazu, dass

Vertragsfristen überschritten werden. Und hakt es an einer Stelle, beginnt eine

Kettenreaktion.



An dieser Stelle tun sich zwei unterschiedliche Themen auf, die Handwerker

unbedingt für sich verinnerlichen müssen:





Es gibt die eine Art Lieferverzögerungen, die Vorgewerke betreffen. Sprich, derRohbau wird nicht fertig, somit kann der nachfolgende Handwerker nicht anfangen.Wenn dieser es indes schlau anstellt (und hierzu braucht es keine großenAnstrengungen), kann er eine lukrative Entschädigung für sich erwirken.Stichwort: Behinderungsanzeige mit Vergütungsfolge.Die andere Art Lieferverzögerungen betreffen den Handwerker selbst. Hier rateich zu folgender Vorgehensweise: Ein Handwerker sollte idealerweise vorUnterzeichnung des Vertrags überprüfen, ob in den Vertragsunterlagen vonVertragsstrafen die Rede ist und diese entsprechenden mit einkalkulieren. Da dieGroßzahl der Handwerker ausgebucht ist, machen weniger Konkurrenten beiAusschreibungen mit. Ergo ist das Risiko rechnerisch geringer, der Teuerste zusein und den Auftrag zu verlieren. Bietet also hoch genug an!Gerät nun der Handwerker in Eigenverzug durch Lieferverzögerung seinerseits,weil er nicht rechtzeitig sein Material erhält, muss er trotzdem alles in seinerMacht Stehende tun, um die Vertragsfrist weiterhin halten zu können. Das isteine Grundregel im Werkvertrag. Das bedeutet: Er muss sämtliche Herstelleranfragen, ob nicht anderes, gleichwertiges Material schneller lieferbar ist.Wenn es da etwas gibt, muss es der Auftragnehmer bestellen und schleunigsteinbauen.Ist hier aber nichts zu machen, weil kein anderer Hersteller einspringen kann,so wird ein neuer Endtermin berechnet. Ohne Termin- und Kostenrisiko für denAuftragnehmer. Und das, obwohl Eigenverzug bestand! Jedoch gilt hier einestrenge Nachweispflicht.Wie alle Bauvorhaben bedarf vorwiegend ein gestörtes Bauvorhaben - und dazuzähle ich 90 Prozent aller Projekte in Deutschland - einer sauberenDokumentation. Bedeutet: Schreibarbeit. Habt Ihr erfolglos 15 Hersteller nachAlternativen angefragt? Dann dokumentiert das sauber! Oder könnt Ihr nichtbeginnen, weil das Vorgewerk nicht bauen kann aufgrund fehlender Rohstoffe?Schreibt das ordentlich auf!Es wird in diesen Zeiten leider nicht leichter für Handwerker, aber das mussnicht bedeuten, dass sie den Umständen hilflos und schutzlos ausgeliefert sind.Mit den richtigen Mitteln kann jede noch so verfahrene Baustelle in einepositive Richtung gedreht werden.