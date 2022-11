NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche, Lizenzpartner des deutschen Antikörperspezialisten, hatte in seinem Alzheimer-Programm mit dem Kandidaten Gantenerumab die gesteckten Ziele verfehlt. Analyst James Gordon rechnete in einer ersten Reaktion am Montag mit deutlicher Kursschwäche - gerade nach der positiven Wertung der jüngsten Daten von Biogen zu dessen Alzheimer-Mittel Lecanemab. Gordon sieht zunächst kaum Kurstreiber./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 07:22 / GMT

Die Morphosys Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -31,69 % und einem Kurs von 14,31EUR an der Börse Tradegate.



