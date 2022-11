DeepUp-Gründer im Interview

Mit unserer bahnbrechenden, neuen Technologie lösen wir ein globales Problem mit gesellschaftlicher Relevanz in einer der weltweit größten und zugleich am wenigsten digitalisierten Branchen. Wir verfolgen die Vision, die gesamte unterirdische Netzinfrastruktur als 3D-Basis für Smart City Anwendungen digital zu revolutionieren. Für die Netzcommunity entwickeln wir eine ganzheitliche Software, mit der wir den kompletten Bauprozess aller Netzbaumaßnahmen vom Beginn der Planung über die Bauausführung, die Dokumentation sowie die Abrechnung und den späteren Betrieb begleiten und intelligent zusammenführen können. Wir sprechen sinnbildlich vom „google maps in 3D für den Untergrund“.

Bild: Michael Putz (CEO, DeepUp), Bildquelle: DeepUp

Zum Hintergrund: Der heutige Investitionswert der unter unseren Straßen liegenden Infrastruktur für die Ver- und Entsorgung mit Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, etc. liegt allein in Europa bei 5.000 Mrd. Euro. Jedes Jahr werden zusätzlich Hunderte von Milliarden Euro in den Austausch, die Wartung und den Ausbau dieser Netze investiert. Obwohl es bei Versorgungsleitungen um die Lebensadern einer jeder Industrienation handelt, ohne die unser heutiges, modernes Leben nicht mehr möglich ist, wissen deren Eigentümer oftmals nicht, welche Infrastrukturelemente welchen Typs an welchem Ort und in welcher Tiefe exakt verbaut worden sind. Dies ist auch der Grund dafür, dass Rohrleitungen und Kabel bei Tiefbauarbeiten oftmals beschädigt werden. Die Folgen können Versorgungsunterbrechungen oder im schlimmsten Fall auch Personenschäden sein. Dies führt zu volkswirtschaftlichen Schäden in Höhe von 725 Mrd. Euro pro Jahr. Genau hier setzt unser Produkt an: Mit unseren innovativen 3D-Handscannern befähigen wir jeden Baustellenmitarbeiter erstmals selbst dazu, die geographische Lage von neu verlegten Leitungen, Rohrverbände und Verbindungselemente in Sekundenschnelle zu erfassen – und zwar dreidimensional und mit satellitengestützter Präzision von wenigen Zentimetern im Weltkoordinatensystem. Es sind für die Einmessung und Dokumentation der Leitungen nicht länger teures Vermessungsequipment und externes Personal mit geodätischem Expertenwissen notwendig.