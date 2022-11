UN-Menschenrechtsrat befasst sich in Sondersitzung mit dem Iran

Die 47 Mitgliedsländer des Rates können keine Sanktionen verhängen. Sie können aber per Resolution die Gewalt verurteilen und einen Mechanismus in Gang setzen, um die Situation genauer zu untersuchen. Die Mitglieder des Rates werden von der UN-Vollversammlung für jeweils drei Jahre gewählt. Dazu gehören neben Deutschland zur Zeit auch etwa Kuba, Eritrea, Venezuela und die USA./oe/DP/mis

GENF (dpa-AFX) - Der UN-Menschenrechtsrat befasst sich auf Antrag Deutschlands und Islands kommende Woche mit der Lage im Iran. Die Sondersitzung findet am 24. November statt, wie das UN-Menschenrechtsbüro am Montag in Genf mitteilte.

