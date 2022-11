Frankfurt/Main (ots) - Mittelstand gewinnt Marktanteile / Großunternehmen

unzufrieden / Rindfleisch unter Druck / Geflügelsegment wächst /

Tierwohlnachfrage sinkt / Positive Umsatzerwartungen des Mittelstands



Das halbjährliche Branchenecho der Fleisch- und Wurstindustrie in Deutschland

zeigt große Verbraucherveränderungen und damit starke Auswirkungen auf die

gesamte Wertschöpfungskette. Die Befragung der Fleisch-Medien der dfv

Mediengruppe und der Managementberatung Ebner Stolz richtet sich an die Top

100-Unternehmen der Branche. Unter den Befragten sind 30% Unternehmen mit mehr

als 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz größer als 500 Mio. Euro, 70% der

Befragten zählen zum klassischen Mittelstand.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Das Branchenecho zeigt: Die deutsche Fleischindustrie packt die Transformationam Schopfe", so Christian Schnücke, Gesamtverlagsleiter Agrar-, Back- undFleisch-Medien der dfv Mediengruppe. "Diese Branche ist geprägt durch eineVielzahl von Unternehmern, Handwerkern und Kreativen. Vielfalt zahlt sich jetztin der Krise aus, so dass viele Unternehmen trotz Herausforderungen positiv indie Zukunft blicken." Für Klaus Martin Fischer, Partner der ManagementberatungEbner Stolz, zeigt sich ein weiterer Trend: "Die Unternehmen streben nachregionalen Wertschöpfungsketten. Was seit vielen Jahren ein Vorteil derGeflügelwirtschaft ist, wird nun zunehmend auch im Bereich Schwein und Rinderarbeitet. Schließlich ist es für kein Unternehmen der Branche erstrebenswert400g-Packungen Fleischwurst zu produzieren, bei denen die Marge gerade so dieProduktionskosten deckt". Stattdessen sieht Fischer den Trend zu stärkererKooperation zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern, Schlachtern, Veredlern undHandel.Executive Summary:- Verbrauchertrend Preis : 89% sehen sich den Forderungen nach preiswertenProdukten ausgesetzt, 78% nach regionalen Produkten. Nur noch 33% sehen sichdem Verbraucherwunsch nach Waren aus höherer Haltungsform ausgesetzt.- Teuerung der Produktion belastet die Industrie. 90% stehen durch hoheEnergiekosten vor einer sehr großen Herausforderung. Hohe Rohstoffpreise,Logistik und Verpackungskosten sind ebenfalls für mehr als jeden zweitenBetrieb herausfordernd.- Handel hat Preise angepasst: 75% der Betriebe haben eine Umsatzsteigerung vondurchschnittlich 13%. 62% erwarten jetzt keine Preisanpassungen des Handelsmehr.- Multi-Topic-Krise: Inflation (85%), Konsumrückgang (74%), Personalmangel (66%)sind die größten Herausforderungen der Branche. Nur 37% sehen in derpolitischen Agrarwende die größte Herausforderung.