Bericht des VCI zur wirtschaftlichen Lage der Branche im 3. Quartal 2022 / Chemiegeschäft weiter unter Druck

- Branchenproduktion verzeichnet Minus von 4,2 Prozent

- Trendumkehr: Umsatzrückgang um 1,6 Prozent

- Erträge unter Druck: Kosten können kaum noch an Kunden weitergegeben werden

- VCI behält Jahresprognose bei: Produktionsrückgang um 5,5 Prozent



Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist auch im dritten Quartal stark mit den

Auswirkungen der Energiekrise konfrontiert. Die Lage hat sich in den

Sommermonaten noch einmal verschlechtert. Die Produktion in Deutschlands

drittgrößter Industriebranche wurde deutlich gedrosselt. Hiervon waren nahezu

alle Sparten betroffen. Einzelne Anlagen stehen still. Die Kapazitätsauslastung

der Branche sank unter Normalniveau. Gleichzeitig fiel es den Unternehmen immer

schwerer, die kräftig gestiegenen Energiekosten in der Wertschöpfungskette

weiterzugeben. Die Umsätze der Branche sanken erstmals seit zwei Jahren wieder.

Insbesondere der Inlandsumsatz gab kräftig nach. Eine sich abschwächende

Weltwirtschaft und die schwache Industriekonjunktur in Deutschland führten zu

einem Nachfragerückgang.