SENTINEL DIAGNOSTICS BRINGT SENTINAT® 200 AUF DEN MARKT, DAS VOLLAUTOMATISCHE PROBE-ZU-ERGEBNIS-SYSTEM ZUR DIAGNOSE VON VIRUSINFEKTIONEN

Mailand (ots/PRNewswire) - Sentinel CH. SpA gab heute die Einführung von

SENTiNAT® 200 , dem vollautomatischen Probe-zu-Ergebnis-System und STAT-NAT®

SN200 Echtzeit-PCR-Assays für den quantitativen Nachweis von 10 Viren bekannt.

SENTiNAT® 200 - und STAT-NAT® SN200 -Kits sind die ideale Lösung für Labore mit

mittlerem bis großem Durchsatz, die sich mit der Diagnose von Virusinfektionen

befassen.



SENTiNAT® 200 ist eine kompakte Plattform für die DNA/RNA-Extraktion,

PCR-Einrichtung und -Verstärkung, die 2 integrierte Thermocycler und die

Analysesoftware FastFinder umfasst. Das System kombiniert Durchsatz,

Automatisierung und Flexibilität, um sich besser an die verschiedenen

Laboranforderungen anzupassen: Es führt die multiparametrische Analyse von bis

zu 15 Viren im gleichen Durchlauf durch und verarbeitet eine bis 48 Proben in 4

Stunden. Die intuitive Software, die den Bediener durch alle Phasen der

Geräteeinrichtung führt, und das Barcode-Lesegerät für Proben und Reagenzien

helfen, menschliches Versagen zu reduzieren. Der Betreiber kann jederzeit auf

die in der Cloud verfügbaren Daten zugreifen, um die Berichterstattungszeit zu

optimieren und die volle Kontrolle über die Ergebnisse zu behalten.