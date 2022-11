BB Energy weitet seine digitale Borrowing-Base-Kreditfazilität erfolgreich auf 580 Mio. USD aus

Houston (ots/PRNewswire) - BB Energy, ein führendes, weltweit unabhängiges

Energiehandelsunternehmen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine

vorrangige besicherte Kreditfazilität (die "Fazilität") in Höhe von 580

Millionen USD erfolgreich refinanziert und erweitert hat.



Ausgehend von einem anfänglichen Volumen von 500 Millionen USD wurde die

Fazilität auf 580 Millionen USD erhöht, um Handelsströme von BB Energy USA in

Nord-, Mittel- und Südamerika zu finanzieren. Es verfügt über eine

Akkordeon-Funktion in Höhe von 320 Millionen USD, um zukünftiges Wachstum zu

unterstützen.