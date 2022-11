TEHERAN/ERBIL (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben erneut Ziele im benachbarten Nordirak angegriffen. Mit Raketen und Drohnen seien Stützpunkte kurdischer Separatistengruppen angegriffen worden, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim am Montag.

Die dort ansässige oppositionelle Demokratische Partei des Iranischen Kurdistan (DPKI) teilte mit, zwei Menschen seien getötet und sieben verletzt worden. Unter anderem sei ein Hauptquartier der Partei in dem Ort Koya angegriffen worden. Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Iran immer wieder Stellungen in der Region bombardiert.