BERLIN (dpa-AFX) - Das Bürgergeld der Ampel-Koalition ist vorerst gestoppt. In einer Sondersitzung des Bundesrats erhielt der Gesetzentwurf für die Sozialreform am Montag nicht die erforderliche Mehrheit./faa/DP/jha

Bürgergeld in Deutschland scheitert im Bundesrat

