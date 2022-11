iMetal Resources verstärkt technisches Team mit der Ernennung eines Vice President Exploration

VANCOUVER, British Columbia - 14. November 2022 - iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Scott Zelligan zum Vice President Exploration mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Zelligan wird für die Leitung der Exploration und Entwicklung aller Projekte des Unternehmens innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Gold Belt verantwortlich sein.

Herr Zelligan, ein in der Provinz Ontario registrierter professioneller Geowissenschaftler, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Ontario, die er im Laufe seiner 14-jährigen Karriere gesammelt hat: von unter Tage im TimminsRevier bis hin zur Durchführung von Explorationsprogrammen im nördlichen Abitibi. Seine Erfahrung als Ressourcenschätzer, zusätzlich zur Planung und Leitung von Bohrprogrammen, hat ihm einen einzigartigen Einblick in die Projektbewertung, die Entwicklung und das Ressourcenwachstumspotenzial gegeben, eine Fähigkeit, die für das Wachstum von iMetal von zentraler Bedeutung ist.

Herr Zelligan war Teil des Teams bei Noront Resources, das die Lagerstätte Eagle's Nest um das Siebenfache vergrößerte. Er hat in ganz Nordamerika gearbeitet, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Gold in primären (orogenen) Lagerstätten. Zuletzt arbeitete Herr Zelligan als leitender Geologe eng mit Aurelius Minerals zusammen, um die Goldlagerstätten Aureus in Nova Scotia zu bewerten, zu erwerben und zu erschließen. Er plante die Bohrungen und erstellte das geologische Modell für die Lagerstätte Aureus East, was zu einer ersten Ressource führte, die die vorherige historische Ressource mehr als verdreifachte.

Saf Dhillon, Chief Executive Officer, erklärte: „iMetal ist sehr glücklich, einen erfahrenen Geowissenschaftler aus Ontario mit einem so breiten Spektrum an Fähigkeiten zu gewinnen. Scotts umfangreiche Erfahrung passt gut zu Gowganda West und unseren anderen Projekten im Abitibi. Er hat alle Aspekte der Projektentwicklung von der Bohrung bis zur Ressourcenentwicklung und dem Wachstum betreut und es ist mir eine große Freude, ihn im iMetal-Team willkommen zu heißen.“