Deutsche Unternehmerbörse startet mit DUB Premium eine digitale Plattform für strategische Business Deals (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de bringt am 14. November 2022 mit DUB Premium eine matchbasierte Unternehmensbörse für strategische Business Deals online, um der erhöhten Nachfrage nach größeren M&A-Deals auf Angebots- und Investorenseite gerecht zu werden. Denn in den kommenden fünf Jahren stehen laut Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn bis zu 190.000 Unternehmen in Deutschland zum Verkauf oder suchen eine Nachfolge.

Auf DUB Premium genießen alle Nutzenden das höchste Maß an Datenschutz und Diskretion, um größere M&A-Deals abzuwickeln. Die neue Plattform ist ein gemeinsames Projekt, das von den starken Kooperationspartnern Deloitte und dem Bundesverband Deutscher Kapitalgesellschaften (BVK) unterstützt wird. "Mit einem maßgeschneiderten Algorithmus schaffen wir die beste Grundlage, um Unternehmen oder Bestandteile eines Unternehmens sowohl zu kaufen als auch zu verkaufen. Unser Ziel war es, dass Interessenten und Verkaufende durch mehr Transparenz und geschützte Identitäten schnell und diskret den Marktwert ihres Unternehmens erfahren", erklärt die Geschäftsführerin der Deutschen Unternehmerbörse DUB.de, Ayse Mese. Die Börse ist seit Januar 2011 ein stetig wachsendes Portal für Unternehmensbeteiligungen, -übernahmen und -nachfolgen in Deutschland.