Medaro lässt Technologie von unabhängiger Seite überprüfen und beauftragt Ingenieurbüro mit der Erstellung von Prozessdiagrammen für die Pilotanlage

Vancouver, BC (14. November 2022) – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, zwei weitere Entwicklungen in Bezug auf den Betrieb seines Joint Ventures Global Lithium Extraction Technologies Inc. („GLET“) bekannt zu geben, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung eines neuen, kostengünstigen Verfahrens (die „Technologie“) zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat konzentriert.

Unabhängige Drittpartei-Validierung

Medaro hat das Materials and Chemistry Laboratory („MCLinc“) mit der Validierung der chemischen Reaktionen in der Technologie beauftragt. Das Unternehmen hofft, dass die Validierung die zuvor bekannt gegebenen Ergebnisse hinsichtlich der Eignung der Technologie, erfolgreich Rückgewinnungsraten für Lithium von über 99 % zu erzielen, weiter untermauern wird. MCLinc bietet fachkundige Beratung und spezielle Laboranalysen in den Bereichen industrielle Forensik, Materialbeschaffenheit, Umweltchemie, Uranchemie, Quecksilberstudien, Kohlenstofffasern, Nanopartikeltechnologie und Prozessoptimierung.

Prozessflussdiagramm für die Pilotanlage

Medaro hat außerdem Process Engineering International, LLC („PROCESS“) beauftragt, bei der Erstellung eines Prozessflussdiagramms (ein „PFD“) für die Pilotanlage zu helfen. PROCESS verfügt über Kompetenzen in allen wesentlichen Aspekten der Verfahrenstechnik – einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ermittlung von möglichen Optionen zur Verfolgung von Prozesszielen, die Klärung bestehender Herausforderungen und die Bereitstellung praktikabler Lösungen für die Prozesserweiterung, die Erstellung von Prozessdiagrammen (PFDs und P&IDs) für die konzeptionelle und konkrete Anlagenplanung, die Entwicklung von Prozessmassen- und Energiebilanzen, die Ermittlung der erforderlichen Prozessausrüstung und die Abschätzung der Prozesskosten.

Der President des Unternehmens, Faizaan Lalani, bemerkt dazu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit solch renommierten und erfahrenen Ingenieurbüros und Unternehmen für chemische Analyse. Die Tatsache, dass MCLinc eine unabhängige Prüfung durchführt, wird unser Vertrauen in die Technologie weiter stärken. Die Zusammenarbeit mit PROCESS wird andererseits gewährleisten, dass wir in der Planungsphase unserer Pilotanlage auf dem richtigen Weg sind. Wir glauben, dass die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen nicht nur für die Technologie, sondern auch für Medaro und alle seine Aktionäre von großem Nutzen sein wird.“