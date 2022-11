DORTMUND (dpa-AFX) - Der anhaltende Digitalisierungstrend treibt den IT-Dienstleister Adesso weiter an. Umsatz und Ergebnis legten im dritten Quartal deutlich zu. Für das Gesamtjahr zeigte sich der Vorstand um Unternehmenschef Michael Kenfenheuer am Montag etwas zuversichtlicher und peilt nun das obere Ende der Umsatzprognose an. Am Aktienmarkt kam die Quartalsbilanz gut an.

Die Papiere legten zuletzt um 16 Prozent auf 133,60 Euro zu und waren damit klarer Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDax . Kurz zuvor hatte die Aktie den höchsten Stand seit Mitte August erklommen. Analyst Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Einschätzung von starken Kennziffern des IT-Dienstleisters und lobte vor allem die ermutigende Entwicklung der Lizenzerlöse.