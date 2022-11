DAX erreicht 14.300 Punkte

Angetrieben wird der Aktienmarkt weiterhin vom nachlassenden Zins- und Inflationsdruck sowie weniger restriktiven Corona-Maßnahmen in China. Zu beachten ist aber, dass der S&P 500, der oft als Taktgeber für den DAX gilt, weiterhin in einem langfristigen Abwärtstrend notiert und noch gut 100 Punkte Luft nach oben bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart hat. Hier war der S&P 500 in den Vormonaten immer wieder nach unten abgedreht und hatte dann den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Trotz aller aktueller Euphorie könnte es also erneut zu einem Kursrutsch und einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends kommen.

Aktuelle Lage