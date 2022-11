EUR/USD prallt am 200er-EMA im Tageschart nach unten ab

Das Währungspaar EUR/USD ist nach dem jüngsten starken Hochlauf deutlich überkauft und befindet sich in einer Übertreibung. Es könnte jetzt zu einem Rücklauf in den Bereich des 10er-EMA im Tageschart kommen. Der 10er-EMA ist oft die erste Anlaufmarke einer Korrektur im Aufwärtstrend. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Kursanstieg und weiter steigenden Kursen im EUR/USD zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann erneut der 200er-EMA im Tageschart im Bereich von 1,038 USD.

Trading-Strategie: