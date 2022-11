Deutsches Pfannen-Start-up Oakfire revolutioniert Antihaft-Pfannen-Beschichtungen mit StoneElement (FOTO)

Berlin (ots) - Wer sich heutzutage eine neue Pfanne anschaffen möchte, hat die

Qual der Wahl, denn die Auswahl an modernen Materialien ist groß. Viele Kunden

greifen aufgrund der vorhandenen Antihafteigenschaften bevorzugt auf

beschichtete Pfannen zurück, ohne zu wissen, dass diese in vielen Punkten nicht

an gusseiserne Pfannen heranreichen.



Nun bringt ein deutsches Pfannen-Start-up frischen Wind auf den Markt: Oakfire.

Die Gusseisenpfannen des aufstrebenden Herstellers sind innerhalb kürzester Zeit

zum Bestseller auf Amazon geworden. Doch was können Kunden wirklich von den

kratzfesten Pfannen-Sets erwarten?