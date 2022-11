HORWIN präsentiert einzigartiges Hochleistungs-E-Motorrad mit 200 km/h Spitze auf EICMA 2022

Wien (ots) - Der Elektro-Zweiradhersteller HORWIN lässt mit seiner neuesten

Generation an Hochleistungs-Motorrädern die Zweiradwelt aufhorchen. Mit

neuartigen Akkus, Motoren, Karosserien, Assistenz- und Sicherheitssystemen sowie

ausgeklügelten Designs startet die HORWIN-SENMENTI-Serie mit dem ersten Modell

SENMENTI 0. Präsentiert wurde die neue Technologie auf der internationalen

Zweiradmesse EICMA, die von 8. bis 13. November 2022 in Mailand (Italien) über

die Bühne ging.



Die Leistung ist beeindruckend. So schafft der SENMENTI 0 eine

Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und beschleunigt in nur 2,8 Sekunden von 0

auf 100 km/h. Die maximale Reichweite liegt bei einer durchschnittlichen

Geschwindigkeit von 88 km/h bei stolzen 300 km. Während der Akku-Ladestand

sinkt, gibt es keinen Leistungsabfall und der Fahrspaß bleibt voll erhalten.

Zusätzlich ist ein Range Extender für noch mehr Reichweite und Ausgangsladung

erhältlich. Dank Super Charger-Funktion kann das Fahrzeug an jeder

E-Auto-Schnellladestation (400 V) in nur 30 Minuten seinen Akku von 0 auf 80

Prozent aufladen. Der Akku kann übrigens auch Strom abgeben - etwa an

Camping-Geräte oder andere E-Fahrzeuge.