HORWIN présente au salon EICMA 2022 une moto électrique haute performance unique avec une vitesse de pointe de 200 km/h

Vienne (ots) - Le fabricant de deux-roues électriques HORWIN fait, avec sa

dernière génération de motos hautes performances, dresser l'oreille du monde des

deux roues. La série HORWIN SENMENTI avec de nouvelles batteries, moteurs,

carrosseries, systèmes d'assistance et de sécurité ainsi que des designs

sophistiqués commence avec le premier modèle SENMENTI 0. La nouvelle technologie

a été présentée au salon international du deux-roues EICMA, qui s'est déroulé du

8 au 13 novembre 2022 à Milan (Italie).



Les performances sont impressionnantes. La SENMENTI 0 atteint ainsi une vitesse

de pointe de 200 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes.

L'autonomie maximale de 300 km à une vitesse moyenne de 88 km/h est remarquable.

Alors que le niveau de charge de la batterie baisse, il n'y a pas de baisse de

performances et le plaisir de conduite est pleinement préservé. Un prolongateur

d'autonomie est également disponible pour encore plus d'autonomie et de charge

de sortie. Grâce à la fonction Super Charger, le véhicule peut recharger sa

batterie de 0 à 80 % en seulement 30 minutes sur n'importe quelle borne de

recharge rapide pour voiture électrique (400 V). La batterie peut également

fournir de l'électricité, par exemple pour du matériel de camping ou pour

d'autres véhicules électriques.





" SENMENTI vient de la prononciation chinoise du mot Organisme ", expliqueWendsor Zhou Wei, PDG et fondateur de HORWIN. Il fait ainsi référence àl'électronique intelligente intégrée qui apprend. La SENMENTI 0 s'adapte ainsiautomatiquement au style de conduite de son propriétaire et augmentel'efficacité énergétique.Plus de 30 capteurs et caméras sur le véhicule collectent des informations entemps réel, renforçant ainsi la sécurité. La SENMENTI 0 est entre autres équipéed'un système de freinage ABS, d'un système anti-patinage, de capteurs depression des pneus et d'un système d'avertissement de collision. L'aide audémarrage en côte, au démarrage et à la marche arrière, la suspensionpneumatique arrière, les différents modes de conduite, le système Keyless Go, lacaméra intelligente pour la prise automatique de photos et les sièges etpoignées chauffants augmentent le confort de conduite.La SENMENTI 0 offre avec son châssis léger et stable et son design élégant unerésistance à l'air réduite. Elle est idéale aussi bien pour les trajets en villeque les longs déplacements. Le véhicule devrait être mis en vente à la mi-2023.Le vélo électrique conceptuel SENMENTI X fut également présenté à l'EICMA. Unefonction d'auto-équilibrage dédiée est en cours de développement afin demaintenir l'équilibre du vélo à l'arrêt et en déplacement, et ainsi améliorerencore la sécurité de conduite.