HORWIN presenta una motocicletta elettrica unica ad alte prestazioni con una velocità massima di 200 km/h all'EICMA 2022

Vienna (ots) - HORWIN, azienda produttrice di veicoli elettrici a due ruote,

attira l'attenzione degli appassionati delle due ruote con la sua ultima

generazione di motociclette ad alte prestazioni. La serie HORWIN-SENMENTI dotata

di batterie, motori, carrozzerie, sistemi di assistenza e sicurezza innovativi,

oltre a sofisticati design, debutta con il primo modello, il SENMENTI 0,

presentato alla fiera delle due ruote EICMA, che si svolge a Milano (Italia),

dall'8 al 13 Novembre 2022.



Le prestazioni sono impressionanti. Il SENMENTI 0 raggiunge una velocità massima

di 200 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. L'autonomia massima

è di ben 300 km a una velocità media di 88 km/h. La diminuzione del livello di

carica della batteria non compromette le prestazioni e mantiene intatto il

piacere di guida. Inoltre, è disponibile un range extender per un'autonomia e

una carica in uscita ancora maggiori. Grazie alla funzione Super Charger, la

batteria del veicolo può essere caricata da 0 all'80 percento in soli 30 minuti

in qualsiasi stazione di ricarica rapida per auto elettriche (400 V). La

batteria, tra l'altro, può anche fornire elettricità, per esempio, alle

attrezzature da campeggio o ad altri veicoli elettrici.