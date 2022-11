Nine Mile Metals schließt Phase-I-Bohrprogramm in seinem Projekt California Lake (BMC) in New Brunswick erfolgreich ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Montag, 14. November 2022 - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Phase-I-Bohrprogramm im VMS-Projekt California Lake abgeschlossen hat. Dieses erste absolvierte Programm im VMS-Projekt California Lake, das sich im Bergbaurevier Bathurst in der kanadischen Provinz New Brunswick („BMC“) befindet, umfasste 1.226 Meter Diamantbohrungen in 13 Löchern. Zwei der Bohrungen dienten einer ersten Orientierung, drei Bohrungen waren auf ein neues Goldziel 400 m nördlich entlang des aussichtsreichen VMS-Trends gerichtet, und acht Bohrungen zielten auf die Durchschneidung einer VMS-Mineralisierung entlang einer 1,5 Kilometer langen elektromagnetischen Anomalie mit Leitschichten der Spätphase ab, die von der Firma EarthEx Geophysical Solutions Inc. („EarthEx“) zuvor definiert worden war. Bis dato wurden sieben Bohrlochkerne vermessen, protokolliert, fotografiert und entsprechend zerteilt. 59 Proben wurden an das Labor von ALS Global Laboratories Ltd. in Moncton (New Brunswick) weitergeleitet, wo im Eilverfahren eine laborzertifizierten Analyse des Gehalts an Basismetallen und Edelmetallen erfolgt.