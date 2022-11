STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - EUWAX Trends: Anleger ziehen Sicherungen ein

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MD8GL8)

Technologieaktien haben in den vergangenen Tagen eine deutliche Erholung gezeigt. In Dollar gerechnet haben die US-Techs auf eine Woche gesehen zwischen 8% (Apple), 11% (Alphabet, Microsoft, Amazon) und 25% (Meta) zulegen können. In Stuttgart werden weiter verstärkt Derivate auf Tech-Aktien gekauft. Der Call-Optionsschein auf Alphabet führt die Rangliste dabei an. 2. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN UK6DP4)

Ebenfalls rege gehandelt wird ein Call auf Microsoft, der in Stuttgart gekauft wird. Zum Wochenstart gibt es eine neue Analysteneinschätzung der UBS zu Microsoft. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. 3. Knock-out-Put auf DAX40 (WKN JA8KRK)

Nach der Rally der vergangenen Woche werden Absicherungsprodukte verstärkt nachgefragt. Ein Knock-out-Put von J.P Morgan mit hohem Hebel wird dabei besonders rege gehandelt. Der Schein wird sowohl gekauft, als auch verkauft.

Euwax Sentiment Index

Der Terminkalender enthält in dieser Woche kaum wichtige Termine. Dementsprechend halten sich Derivateanleger mit offensiven Positionen auf den DAX kurzfristig eher zurück. Der Euwax Sentiment notiert am frühen Nachmittag im neutralen Bereich. Zur Handelseröffnung zog das Sentiment auf Plus 26 an, ehe es auf Minus 39 korrigierte.

Gold und Öl stehen bei den Anlegern schon lange hoch im Kurs. Mit der Energiekrise sind nun auch Gas und andere Rohstoffe in den Fokus gerutscht. Wie können Anleger in Rohstoffe investieren, was gilt es zu beachten und worauf sollten Anleger bei der ETF-Auswahl achten? Das verrät Jürgen Dietrich, Leiter des ETP-Handels an der Börse Stuttgart im Interview.

