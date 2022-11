Den Dienstwagen aufmotzen und beim geldwerten Vorteil sparen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Schicke Ledersitze, blitzende Alufelgen oder ein

bassstarkes Soundsystem: Wer für seinen Dienstwagen eine Sonderausstattung

möchte und diese selbst bezahlt, der mindert den geldwerten Vorteil - und zahlt

damit weniger Steuern. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.

V. (VLH) zeigt anhand eines einfachen Rechenbeispiels, wie das funktioniert.



Der Dienstwagen steht immer wieder in der Kritik. Etwa, weil "das

Firmenautoprivileg [als] eine teure Subvention für Besserverdiener" bewertet

wird, wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am 31. August 2022 schreibt. Fakt

ist allerdings: Diesel- und Benzinfahrzeuge werden hierzulande höher besteuert

als Hybrid- oder Elektrofahrzeuge.





Gleichzeitig stimmt auch, dass Hybridfahrzeuge zwar umweltfreundlich wirken -aber: Auf längeren Strecken wird weiterhin der Verbrennungsmotor genutzt. Sokommen Firmenwagennutzer in den Genuss einer vergünstigten Besteuerung, obwohlder eigentlich verfolgte Zweck - nämlich der Klimaschutz - in den Hintergrundrückt. Böse Zungen könnten also durchaus behaupten, dass es sich bei dersteuerlichen Vergünstigung für Hybridfahrzeuge um eine teure Subvention handelt.Ganz grundsätzlich: So werden Dienstwagen besteuertViele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber belohnen ihre Mitarbeitenden mit einemhöheren Gehalt in Form eines Dienstwagens. Die meisten Angestellten nutzen denFirmenwagen auch privat, und kommen somit in den Genuss eines sogenanntengeldwerten Vorteils:- Der Dienstwagen wird zu etwas Ähnlichem wie Lohn. Ein Angestellter mitDienstwagen muss deshalb private Fahrten mit dem Firmenauto versteuern.- Für den Angestellten fallen allerdings nur Steuern undSozialversicherungsbeiträge auf einen fiktiven Lohn an, die tatsächlichenKosten für das Fahrzeug trägt der Arbeitgeber. Und das lohnt sich vor allemdann, wenn der Angestellte seinen Dienstwagen viel für Privatfahrten nutzt.Eine Methode zur Berechnung der anfallenden Einkommensteuer für Privatfahrtenist das Fahrtenbuch. Alle beruflichen und privaten Fahrten werden darin notiert,und am Ende des Jahres wird zusammengezählt: Für die privaten Fahrten zahlt mananteilig Einkommensteuer. Das klingt zwar einfach, doch das Finanzamt hat hoheAnforderungen, was die korrekte Führung eines Fahrtenbuchs betrifft.Die bequemere Methode, um die anfallende Einkommensteuer auf die Privatfahrtenzu ermitteln, ist die Ein-Prozent-Regelung, bei der pauschal ein Prozent desBruttolistenpreises des Firmenwagens mit Verbrennungsmotor zum monatlichenGehalt dazu gerechnet wird.Für Elektrofahrzeuge wird der geldwerte Vorteil seit dem 1. Januar 2019 mit