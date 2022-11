Berner zahlt Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie (FOTO)

Köln/Künzelsau (ots) - Als erstes Unternehmen seiner Branche zahlt die Berner

Group ihren rund 8.000 Beschäftigten europaweit eine Inflationsausgleichsprämie.

Die Sonderzahlung in Höhe von bis zu 600 Euro wird zusätzlich mit dem

Novembergehalt an die Beschäftigten in allen Gesellschaften überwiesen.



"Die Berner Group ist ein Familienunternehmen. Und Familien zeichnet aus, dass

man füreinander da ist, dass man zusammenhält, sich unterstützt und gegenseitig

hilft. Das gilt besonders in schwierigen Zeiten", betont CEO Christian Berner.