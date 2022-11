Save Foods eröffnet die Zitrussaison 2022-2023 in der nördlichen Hemisphäre

Neve Yarak, Israel, 14. November 2022 -- Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf den ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert hat, der dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, während gleichzeitig der Einsatz von Pestiziden verringert wird, hat die Zitrussaison auf der Nordhalbkugel von November 2022 bis April 2023 eröffnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass etwa 400.000 Tonnen Zitrusfrüchte in neuen und bestehenden Packhäusern in der Türkei, Ägypten, Mexiko, den USA und Israel behandelt werden.

"Nach unseren Marketingbemühungen und erfolgreichen Pilotprojekten expandieren unsere kommerziellen Aktivitäten und wir erwarten, dass wir in dieser Zitrusfruchtsaison fünf neue Kunden gewinnen werden", erklärte Dan Sztybel, CEO von Save Foods Ltd. "Unsere Kunden müssen unbedingt hochwertige Produkte exportieren, um eine effiziente Lieferkette zu gewährleisten, und unsere sicheren und effizienten Lösungen erweisen sich als die bevorzugte Wahl für unsere neuen und wiederkehrenden Kunden wie SiCar Farms, Sun Pacific und Mehadrin. Wir freuen uns darauf, in dieser Zitrusfruchtsaison mit einem größeren Kundenstamm in der nördlichen Hemisphäre zusammenzuarbeiten, der voraussichtlich größer sein wird als im letzten Jahr, und im Laufe des Jahres 2023 neue Kunden in der südlichen Hemisphäre hinzuzugewinnen, was es uns erstmals ermöglichen wird, Zitrusfrüchte ganzjährig zu behandeln. Wir bereiten uns auch darauf vor, unsere Behandlungen bei Avocado, Mango, Paprika und Beeren in beiden Hemisphären kommerziell einzusetzen."

Über Save Foods:

Save Foods ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen, das sich mit zwei der größten Herausforderungen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie befasst: Lebensmittelverschwendung und -verluste sowie Lebensmittelsicherheit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, integrierte Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität zu liefern, und zwar für jeden Schritt auf dem Weg vom Feld bis auf den Teller. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Lösungen, die der gesamten Lieferkette zugutekommen und die Sicherheit und Lebensqualität von Arbeitern und Verbrauchern gleichermaßen verbessern. Unsere ersten Anwendungen sind Nacherntebehandlungen in Obst- und Gemüseverpackungsbetrieben, die Produkte wie Zitrusfrüchte, Avocados, Birnen, Äpfel und Mangos verarbeiten.