Liga Portugal gibt die endgültige Aufstellung für den "Thinking Football Summit 2022" bekannt

Porto, Portugal (ots/PRNewswire) - Auf der Veranstaltung, die vom 18. bis 20.

November in Porto stattfindet, werden zahlreiche wichtige Redner auftreten,

darunter Jacco Swart, Kaite Bernardo, Gilberto Silva, Andy O' Sullivan, Javier

Sobrino, Russel Jones, Chester King und Tom Burrows



Liga Portugal, die für die Organisation der portugiesischen Profifußballligen

zuständig ist, wird vom 18. bis 20. November in der Superbock Arena in Porto die

erste Ausgabe des "Thinking Football Summit" veranstalten. Diese Veranstaltung

wird einige der stärksten und einflussreichsten Namen in der Welt des Fußballs

in seinen verschiedensten Aspekten zusammenbringen.