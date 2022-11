E-Fahrrad-Marke ESKUTE präsentiert maßgebliche Aufrüstung des elektrischen Systems

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - FRANKFURT, Deutschland, 12. November

2022 /PRNewswire/-- ESKUTE, ein wachstumsstarkes E-Fahrrad-Unternehmen, markiert

sein viertes Betriebsjahr mit umfangreichen Verbesserungen des elektrischen

Systems für seine Zweiräder, die hauptsächlich Batterien und Motoren betreffen.



"Seit der Einführung unserer schnell wachsenden Marke wurden unsere Produkte

allgemein gut aufgenommen, weil sie so praktisch für das Leben der Verbraucher

sind", sagte Alan Chan, CEO von ESKUTE."Wir haben das elektrische System aller

unserer Modelle aufgerüstet, um unsere Produktqualität und das Fahrerlebnis zu

verbessern und unsere Fahrräder an die Erwartungen unserer Kunden anzupassen."





Das Team hat die ESKUTE-Akkus auf Samsung-Zellen aufgerüstet, wobei dieAkkukapazität von 10 Ah auf 14,5 Ah erhöht wurde, was Fahrten über größereReichweite ermöglicht. Außerdem wurden Motoren mit Bafang stärkeren Motorenersetzt, die leistungsfähiger sind, aber gleichzeitig weniger Geräuscheproduzieren und eine niedrigere Ausfallrate haben.ESKUTE versteht, dass Motoren und Akkus seit langem ein Problem für Kundendarstellen. In der Regel bedeutet ein Ausfall eines elektrischen Systems, dassein ganzer Motor oder ein Akku ausgetauscht werden muss, und in manchen Fällenmuss das Fahrrad zurückgesendet werden. Der Austausch von Komponenten oder dieRücksendung des Fahrrads nimmt den Kunden viel Zeit in Anspruch und kannkostspielig sein. ESKUTE hofft, das Auftreten dieser Probleme mit seinenUpgrades an den Modellen Netuno und Polluno zu reduzieren.Das Unternehmen möchte den Kunden außerdem in der Vorweihnachtszeit etwas fürihre loyale Unterstützung zurückgeben. Vom 22. bis zum 29. November werden aufder offiziellen Website ESKUTE.DE (https://eskute.de/) und im Amazon-StoreWerbeaktionen anlässlich des Black Friday und des Cyber Monday stattfinden. DasUnternehmen bietet Rabatte, die mit anderen Werbeaktionen kombiniert werdenkönnen. Glückliche Nutzer erhalten auch die Chance, kostenlose Fahrradgeschenkezu gewinnen, wie etwa Rahmentaschen oder Fahrradsättel. ESKUTE garantiertaußerdem eine pünktliche Lieferung während dieses geschäftigen Aktionszeitraums."An diesem Black Friday möchten wir unsere Dankbarkeit und unsere Wertschätzungfür alle unsere treuen Nutzer zum Ausdruck bringen", sagte Alan. "Wir stellenunsere Kunden immer an die erste Stelle und hören auf ihre Vorschläge, währendwir hochwertige Produkte und erstklassigen Kundendienst anbieten."Nach vier Jahren Betrieb ist das Unternehmen auch daran interessiert, einvielfältigeres Produktportfolio zu verfolgen. Im nächsten Jahr wird ESKUTE eineReihe von Fahrrädern mit dicken Reifen auf den Markt bringen, um den Kunden mehrAuswahl zu bieten. Ein weiteres Ziel für ESKUTE im Hinblick auf die Zukunft istdie Optimierung seines lokalen Kundendienstkanals, um sowohl Verkäufer als auchKunden zu unterstützen. ESKUTE zielt darauf ab, diese Belastung für Kunden undHändler gleichermaßen zu verringern, indem Optimierungen und Investitionen indie Produktlieferkette entscheidend erhöht werden. ESKUTE wird die Verbesserungder Produktqualität und des Kundendienstes priorisieren.Während das Unternehmen sich auf die Entwicklung und Herstellung soliderE-Fahrräder mit hervorragendem Kosten-Nutzen-Verhältnis und langer Lebensdauerkonzentriert, möchte ESKUTE auch mehr Unterpartner anziehen, um dieOffline-Kanäle des Unternehmens auf dem lokalen Markt zu stärken. Mit diesemAnsatz ist das Unternehmen bestrebt, den Kunden einen bequemeren lokalenKundendienst zu bieten und gleichzeitig die Markenbekanntheit zu verbessern undden Umsatz zu steigern.Informationen zu ESKUTEESKUTE wurde 2019 gegründet und ist ein wachstumsstarkes E-Fahrrad-Unternehmen,das auf der Idee beruht, seinen Kunden ein nachhaltiges Transportmittel zu einemerschwinglichen Preis zu bieten. Das Unternehmen verfügt derzeit über eineFabrik in Polen, die Produkte an die Lagerhäuser im Vereinigten Königreich undin Polen liefern kann, und bietet eine Lieferung innerhalb von 5-8 Tagen in ganzEuropa. Im Zuge der Expansion plant Eskute die Eröffnung einer zweiten Fabrik inPolen und die Skalierung der Produktion und der Büros in mehreren Städten imVereinigten Königreich und in Deutschland.