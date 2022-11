Niemand ist vor Ereignissen gefeit, die die Finanzmärkte erschüttern können, wie die COVID-19-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine jüngst gezeigt haben. Ein Grundsatz ist scheint allerdings unumstritten: Die Ersparnisse sollten über einen längeren Zeitraum hinweg investiert werden. Dies ist durch Anlagen in regelmäßigen Abständen bzw. in Tranchen oder durch Sparpläne möglich, bei denen automatisch und regelmäßig in ein oder mehrere Sparprodukte investiert werden kann ...

Lesen Sie mehr im vollständigen Artikel "Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren?".