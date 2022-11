NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürften sich die Anleger am Montag nach der jüngsten Rally erst einmal zurückhalten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke 0,15 Prozent tiefer auf 33 697 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 wurde 0,49 Prozent im Minus erwartet.

Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik hatten Ende letzter Woche die Märkte angetrieben, nachdem am Donnerstag eine etwas deutlichere Abschwächung der US-Verbraucherpreise im Oktober gemeldet worden war als erwartet. Daraufhin war die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen deutlich gefallen, was vor allem Technologiewerte in die Höhe katapultiert hatte. Sie hatten zuletzt stark unter der Aussicht auf ein weiterhin sehr straffes Vorgehen der Notenbank Fed gelitten, denn hohe Zinsen schmälern den heutigen Wert der erwarteten hohen Gewinne in der Zukunft.