Nachdem Occidental Petroleum im Frühjahr 2011 ein Allzeithoch bei 113,08 US-Dollar markiert hatte, wechselte der Trend in eine gemächliche Konsolidierung, diese wurde allerdings Anfang 2019 stärker korrigiert und führte in 2020 zu crashartigen Verlusten auf 8,52 US-Dollar. Seither konnte die Aktie wieder in der Spitze 788 Prozent an Wert zugewinnen, hadert aber seit Monaten mit dem laufenden Abwärtstrend. Nichtsdestotrotz präsentiert sich das Chartbild weiterhin bullisch und weist eindeutig auf einen Ausbruchsversuch hin. Eine Chance, die sich mittelfristig orientierte Investoren nicht entgehen lassen sollten.

Aktie fest in Bullenhand

Gelingt der Aktie von Occidental Petroleum ein Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis mindestens über 80,00 US-Dollar, dann käme es zu einem neuerlich mittelfristigen Kaufsignal. Das Papier könnte dann im Anschluss in Richtung der Zwischenhochs aus 2018 um 87,67 US-Dollar und darüber 101,34 US-Dollar aufwärts laufen. Ein direkter Durchmarsch zurück an die Allzeithochs bei 117,89 US-Dollar wird mit dem Papier allerdings nicht zugetraut. Kritisch wäre dagegen ein Rückfall unter dem EMA 50 auf Wochenbasis bei 57,29 US-Dollar zu bewerten. Ein derartiger Fall könnte nämlich zu einem zwischenzeitlichen Verkaufssignal in Richtung des EMA 200 bei 46,16 US-Dollar führen, darunter müsste die Unterstützungszone um 35,87 US-Dollar als Support aushelfen.