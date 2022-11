Fazit:

Sobald der Keil auf der Oberseite sukzessive verlassen wird und ein Ausbruch über 59,64 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis vorliegt, werden weitere Zugewinne an 56,89 und darüber 69,34 US-Dollar in der Okta-Aktie ermöglicht. Ein Angriff auf die zuletzt gerissene Kurslücke könnte sogar zu einem Anstieg an rund 90,00 US-Dollar führen. Um hiervon möglichst stark und ohne Einschränkungen zu profitieren, könnte beispielshalber das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD9HUV zum Einsatz kommen. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt eine Renditechance von 250 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 4,01 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber das Niveau von 51,85 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 0,30 Euro ergeben.