Wirtschaft Ex-Gazprom-Tochtergesellschaft SEFE wird verstaatlicht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ex-Gazprom-Tochtergesellschaft SEFE wird verstaatlicht. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mit.



Grund sei eine drohende Insolvenz des Unternehmens, die die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden würde, wie es hieß. Die frühere "Gazprom Germania" war bereits im April unter Treuhand gestellt und in diesem Zuge in "Securing Energy for Europe" umbenannt worden. SEFE sei ein "Schlüsselunternehmen für die Energieversorgung in Deutschland", wie es aus dem Ministerium weiter hieß.