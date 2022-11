Steelco setzt zur Medica auf Nachhaltigkeit und Effizienz - und nutzt die Stärke der Miele Gruppe (FOTO)

Düsseldorf/Riese Pio X/Gütersloh (ots) -



- Gemeinsame Netzwerke für Produktion, R & D, Qualität und Einkauf etabliert

- Steelco hat Umsatz seit 2017 mehr als verdoppelt

- Mit der Übernahme von SMP wird Serviceportfolio für Medizinprodukte deutlich

ausgebaut



Auf der Weltleitmesse für Medizintechnik, der Medica in Düsseldorf, fokussiert

sich die Miele-Tochter Steelco auf Geräte und Technologien, mit denen sich

Medizinprodukte deutlich effizienter und nachhaltiger aufbereiten lassen.

Steelco profitiert dabei auch vom Produktionsverbund der Business Unit

Professional der Miele Gruppe sowie von der Übernahme des Labordienstleisters

SMP durch Miele. Hierdurch können beide Unternehmen ihre Serviceleistungen

künftig deutlich weiter ausbauen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ein Highlight auf dem rund 200 Quadratmeter großen Messestand von Steelco (Halle11, Stand J59) sind neue Dampfsterilisatoren mit einem einzigartigen Sensor, dernicht kondensierbare Gase misst und die Betriebskosten durch den Wegfall andererPrüfverfahren deutlich reduziert. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema bei denneuen SlimLine-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten von Steelco. Mit einerinnovativen Verfahrenstechnologie sparen die Geräte bis zu 65 Liter Wassergegenüber den Vorgängermodellen ein. Erstmals kommt in dieser Modellreihe auchdas PowerPulseCleaning-System zum Einsatz, das die manuelle Vorreinigung vonHohlkörperinstrumenten reduziert oder sogar überflüssig macht. DiePowerPulseCleaning-Technologie wurde von Miele entwickelt und wird derzeitexklusiv in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten der Marke Steelco eingesetzt.Ein weiteres Beispiel für die werkeübergreifende Kooperation ist dasTransfersystem M-ATS. Herzstück von M-ATS sind mobile Transportroboter, die beider Aufbereitung von Medizinprodukten enorme Erleichterungen im Arbeitsalltagbieten. M-ATS be- und entlädt Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowieSterilisatoren vollautomatisch und navigiert dabei selbstständig auf der reinenund unreinen Seite einer AEMP. An der Entwicklung waren neben Steelco-ExpertenRobotik-Spezialisten aus dem Miele-Werk Bielefeld und der südkoreanischenMiele-Tochter Yujin Robot beteiligt. Nicht zuletzt ist das Miele-Werk in Bürmoosinzwischen ein unverzichtbarer Zulieferer für Steelco. In der Nähe von Salzburgentstehen unter anderem Edelstahlkörbe, Transportbänder und Beladungsträger."Seit der Übernahme durch Miele im Jahr 2017 hat Steelco seinen Umsatz mehr alsverdoppelt. Zudem haben wir im Werkeverbund unserer Business Unit Netzwerke zu