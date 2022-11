CleanTech Lithium PLC – Ergebnis der Hauptversammlung (“GM”) und Gesamtstimmrechte (“TVR”)

Dementsprechend hat das Unternehmen, vorbehaltlich der Zulassung, durch die Kapitalbeschaffung einen Bruttoerlös von ca. 12,3 Mio. £ erzielt, wie in der am 21. Oktober 2022 veröffentlichten Mitteilung "Ergebnisse der Kapitalbeschaffung" beschrieben.

Die Ergebnisse der Abstimmung lauten im Einzelnen wie folgt:

Beschluss Dafür Dagegen Enthaltungen Stimmen % Stimmen % Stimmen 1 Ermächtigung zur Aktienzuteilung 30,171,149 100.00% - 0.00% - 2 Ausschluss des Vorkaufsrechts 30,168,103 99.99% 3,046 0.01% -

Bei der London Stock Exchange wurde die Zulassung der 26.100.258 Aktien des Unternehmens zum Handel an der AIM beantragt. Die Zulassung wird am 16. November 2022 um 8.00 Uhr wirksam und der Handel mit den Anteilen der Gesellschaft wird an der AIM aufgenommen.

Nach der Zulassung wird das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft aus 105.333.500 stimmberechtigten Stammaktien bestehen. Die Gesellschaft hält keine Stammaktien im eigenen Bestand.

Dementsprechend kann die Zahl von 105.333.500 Stammaktien ab dem Zeitpunkt der Zulassung von den Aktionären der Gesellschaft als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, mit denen sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft gemäß den Offenlegungsleitlinien und Transparenzregeln der Financial Conduct Authority melden müssen.

In Großbuchstaben geschriebene Begriffe in dieser Bekanntmachung haben dieselbe Bedeutung wie in der am 20. Oktober 2022 veröffentlichten Bekanntmachung des Unternehmens über die vorgeschlagene Platzierung" und in der am 21. Oktober 2022 veröffentlichten Bekanntmachung über die Ergebnisse der Kapitalbeschaffung".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ctlithium.com oder wenden sich bitte an: CleanTech Lithium PLC Aldo Boitano Jersey office: +44 (0) 1534 668 321 Chile office: +562-32239222 Or via Celicourt Beaumont Cornish Limited (Nominated Adviser) Roland Cornish +44 (0) 207 628 3396 Fox-Davies Capital Limited (Joint Broker) Daniel Fox-Davies +44 (0) 20 3884 8450 daniel@fox-davies.com Canaccord Genuity Limited (Joint Broker) James Asensio Gordon Hamilton +44 (0) 207 523 4680 Celicourt Communications Felicity Winkles/Philip Dennis +44 (0) 20 8434 2754 ctl@celicourt.uk Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter +49 69 1532 5857

CleanTech Lithium (AIM:CTL) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das die nächste Generation von nachhaltigen Lithiumprojekten in Chile vorantreibt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ab 2025 erhebliche Mengen an Lithium in Batteriequalität zu produzieren, und zwar nahezu ohne Kohlenstoffemissionen und mit geringen Umweltauswirkungen, um dem EU-Markt für Elektrofahrzeuge eine umweltfreundliche Lithiumlösung anzubieten.

CleanTech Lithium verfügt über zwei aussichtsreiche Lithiumprojekte - die Projekte Laguna Verde und Francisco Basin, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Sie befinden sich in Becken, die vollständig vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Entwicklungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Die Projekte haben direkten Zugang zu einer hervorragenden Infrastruktur und zu erneuerbarer Energie. Das Unternehmen hat darüber hinaus weitere 119 Explorationslizenzen in Llamara beantragt, um ein kostengünstiges und engagiertes Greenfield-Projekt als Ergänzung zu den bestehenden fortgeschritteneren Projekten zu erhalten.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, bei der Lithium nur aus der Sole gewonnen wird, was zu einer höheren Gewinnung und Reinheit führt. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird und die lokale Umwelt nicht beeinträchtigt wird.

