Die Frage „Bärenmarktrally oder Trendwende“ bleibt den Anlegern an den deutschen Aktienbörsen auch in der aktuellen Woche erhalten. Dabei können sich einige Beobachter allerdings eine anhaltend gute Stimmung an den Märkten vorstellen. Nachdem die jüngsten US-Inflationszahlen Anlass zur Hoffnung gegeben haben, würden jetzt weniger große Zinsschritte eingepreist, heißt es. Der Weiteren verweisen die optimistisch Gestimmten auf charttechnische Faktoren, die für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung sprächen.

Von Seiten der Konjunkturdaten stehen in den kommenden Tagen nur wenige potenziell marktbewegende Veröffentlichung an. Hierzulande dürfte der Fokus auf den ZEW-Konjunkturerwartungen liegen, zudem kommen Daten zur Industrieproduktion und Verbraucherpreisen in der Eurozone. Letztere dürften die Erwartung weiterer Zinsschritte der Europäischen Zentralbank bestärken, allerdings könnte sich auch hier das Bespiel aus den USA positiv auswirken. In den USA stehen unter anderem die Einzelhandelsumsätze auf der Agenda.