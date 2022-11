Lkw-Fahrer in Spanien streiken wieder wegen hoher Kosten

MADRID (dpa-AFX) - Nach einem folgenschweren Ausstand im Frühjahr sind die Lastwagenfahrer in Spanien wieder in einen unbefristeten Streik getreten. Am ersten Tag der Arbeitsniederlegungen am Montag protestierten rund 1500 Lkw-Fahrer im Zentrum der Hauptstadt Madrid gegen die Steigerung der Spritpreise und anderer Kosten, die unter anderem auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen ist. Nennenswerte Zwischenfälle oder Verzögerungen im Güterverkehr gab es allerdings noch nicht, wie der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien berichteten. Auch Transportministerin Raquel Sánchez sprach von "Normalität". "Die meisten Spediteure arbeiten normal", sagte sie. Die Ministerin warnte vor Gewalt gegen Streikbrecher.

