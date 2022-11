Veralteter Onlineauftritt bremst viele Firmen - 5 Punkte, die heutzutage auf keiner Webseite mehr fehlen sollten (FOTO)

Wels (ots) - Der Internetauftritt eines Unternehmens gilt als einer der

wichtigsten Kommunikationskanäle. Kunden und potenzielle Bewerber nutzen zuerst

das Internet, um sich über eine Firma zu erkundigen. "Wenn die

Unternehmenswebseite als Dauerbaustelle wahrgenommen wird, springen die Besucher

ab", sagt Leon Scheinecker.



"Die Webseite muss das digitale Aushängeschild der Firma sein." Scheinecker

unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen durch gezieltes

Onlinemarketing dabei, mehr Umsatz zu generieren. Gern verrät er in diesem

Artikel, welche fünf Punkte auf einer modernen Unternehmenswebseite nicht fehlen

dürfen.





1. Trackingcodes und Verhaltensanalyse-SoftwareDer Onlineauftritt ist heute das Fundament jedes Unternehmens. Der sollte mehrals eine Informationsseite sein und aktiv zur Konversation beitragen. Dafür istdie Sammlung und Speicherung von Nutzerdaten erforderlich, die durch Trackingund Software zur Verhaltensanalyse gewonnen werden. Diese Technologien sindentscheidend. Ohne entsprechende Daten zu tracken, sind die Besucher einerWebseite wertlos, weil sie anonym bleiben.2. Ansprechende Videos und dynamische BilderFür die attraktive Gestaltung einer Webseite eignen sich 4K-Werbevideos,aussagekräftige Bilder und Kundenreferenzen, am besten in Form von Videos.Schriftliche Rezensionen auf Google sind heute nicht mehr ausreichend. Besucherwerden durch dynamische Bilder vom Unternehmen und vom Team angezogen undüberzeugt. Auch Drohnenaufnahmen sorgen für einen modernen Onlineauftritt. Vielevergessen beim Auftrag für eine neue Webseite, entsprechendes hochwertigesMaterial zu produzieren und sind später enttäuscht. Hochwertiger Content istwichtig, um aus dem Projekt eine runde Geschichte zu machen.3. Schnelle Ladezeit und mobile OptimierungEine Webseite muss heute über einen Speed-Upload verfügen und für mobileEndgeräte optimiert sein. In den meisten Branchen erfolgen bereits 90 Prozentder Internetaufrufe mobil. Deshalb sind kurze Ladezeiten enorm wichtig. Grafikenund Layout müssen auf die Anforderungen von Smartphones und Tablets abgestimmtsein. Dies ist heute immer der erste Schritt, erst danach erfolgt dieProgrammierung für den Desktop.4. User-Experience durch Storytelling schaffenWer Besucher mit seinem Onlineauftritt packen möchte, muss eine Geschichteerzählen. Viele Unternehmer glauben immer noch, dass man eine Webseite mitvielen Unterseiten erstellen muss. Dies ist jedoch nicht mehr zeitgemäß. Userwollen eine Story erzählt bekommen und an die Hand genommen werden. Ideal sindOne-Pager, bei denen der Nutzer einfach nur noch scrollt, die ganze Geschichteerfährt und dadurch einen Mehrwert erhält.5. Call-to-Action-Buttons und Konversion-optimierte WebseiteEin verbreiteter Fehler ist, dass auf vielen Internetseiten keineHandlungsaufforderung zu finden ist. Darum ist ein Call-to-Action-Button heuteessenziell für Firmenwebseiten. Der User muss also aktiv zur Handlungaufgefordert werden. Schließlich nützt es dem Unternehmen nichts, viele schöneInformationen anzubieten, wenn der User anschließend untätig bleibt. Es gehtdarum, verkaufsfördernd zu agieren und dem Kunden jederzeit Kontaktmöglichkeitenan die Hand zu geben.Über Leon Scheinecker:Leon Scheinecker ist der Geschäftsführer der AT7 Media GmbH. Mit seiner Agenturhat er sich darauf spezialisiert, durch optimiertes Onlinemarketing kleinen undmittelständischen Unternehmen zu einer attraktiven Webpräsenz und mehr Umsatz zuverhelfen. Für seine Kunden konzipiert er zielgruppengerechtesSocial-Media-Advertising, entwirft Websites und Landingpages, erstelltOnlineshops, programmiert digitale Mitgliederbereiche und produziert Werbevideosin Kinoqualität.