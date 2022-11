Blanc Hygienic stellt Versorgungssicherheit im Hygienepapier-Segment weiter sicher

Neckarbischofsheim (ots) - Die deutsche Papierindustrie schlägt Alarm: Das

Papier in Deutschland wird knapp. Dabei gilt Deutschland als führende

Papierindustrie Europas. Betroffen ist auch das Niedrigpreis-Segment, das sich

zum Beispiel mit der Herstellung von Hygienepapier, wie Haushaltsrollen,

Toilettenpapier (https://www.blanc-hygienic.de/shop/25-toilettenpapier) und

Falthandtuchpapier befasst. Kunden, die ihr Papier aufgrund der aktuellen

Situation nicht mehr über ihren bisherigen Anbieter beziehen können, finden in

Blanc Hygienic einen Partner, der die Versorgungssicherheit im hohen Maße

sicherstellen kann - zu weiterhin fairen Konditionen. Die Ursache für diesen

strategischen Vorteil liegt vor allem darin, dass Blanc Hygienic immer großen

Wert darauf gelegt hat, selbst in Herstellungsprozesse involviert zu sein, vom

ersten Produktionsschritt an. Diese Unabhängigkeit macht sich jetzt mehrfach

bemerkbar und kommt den vielen Stammkunden, aber auch willkommenen Neukunden in

Form von hochwertigen Qualitätspapieren in ausreichenden Mengen zu deutlich

stabileren Preisen zugute.



Mehrere Faktoren verursachen Papiermangel