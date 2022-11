DAX setzt ungeahnte Kräfte frei - US-Notenbank fängt euphorische Anleger wieder

Den Deutschen Aktienindex in seinem aktuellen Lauf hält scheinbar auch eine US-Notenbank nicht auf, die die nach den jüngsten Inflationsdaten aufgekommene Euphorie an der Börse jetzt wieder etwas einzufangen versucht. Fed-Gouverneur Waller erklärte heute, die Notenbank habe noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie ihre Mission für erfüllt bezeichnen könne.



Während die Wall Street daraufhin eine Verschnaufpause nach der Rally der vergangenen Woche einlegt, steigt der DAX am Nachmittag kurzzeitig sogar über die 14.400er Marke. Der Sprung über die 200-Tage-Linie hat die Stimmung an der Frankfurter Börse um 180 Grad gedreht und Kräfte freigesetzt, die bis vor wenigen Wochen noch für unvorstellbar gehalten wurden. Den Aktienmarkt trägt zum einen die Zuversicht, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die Fed nicht allzu weit davon entfernt ist, die Zinserhöhungen zu unterbrechen. Zum anderen hilft die Tatsache, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht so schlecht entwickelt wie noch im Sommer angenommen. Allerdings dürfte der Markt nicht zuletzt durch die Rally und die in kurzer Zeit gestiegenen Bewertungen in kommenden Wochen vor eine harte Bewährungsprobe gestellt werden. Investoren zweifeln vor allem daran, dass der Aufschwung vieler Technologieaktien von Dauer sein kann.



Der Fokus der Anleger beim G20-Gipfel in Indonesien liegt ganz klar auf dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping, von dem sich viele erhoffen, dass es zu einer Abkühlung der aufgeheizten Stimmung in den Beziehungen zwischen beiden Ländern und zu einer Art Neustart führen könnte. Jedoch können die Gespräche in viele Richtungen gehen, mit offenem Ausgang. Impulse aus Bali könnten vor allem die Risikobereitschaft für chinesische Vermögenswerte steigern oder auch negativ beeinträchtigen.